Inter-Bologna, Mihjalovic punta su Barrow. Medel titolare? – SM

Musa Barrow Bologna-Cagliari

Inter-Bologna è in programma domani alle 20:45. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, potrebbe affidarsi in difesa al rientrante Medel. In attacco pronti Barrow, Palacio e Sansone. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – L’Inter, domani sera, ospiterà il Bologna al Giuseppe Meazza per l’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista di domani. I felsinei dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1: Skorupski in porta, linea difensiva formata da De Silvestri ed Hickey sugli esterni e Tomyiasu e Danilo centrali. Anche se il tecnico rossoblù valuta l’impiego dell’ex Medel dal 1′ (qui i dettagli). Il cileno, infatti, ha recuperato questa settimana dall’infortunio che lo aveva fermato ai box. A centrocampo agiranno Schouten e Svanberg. Dietro Palacio, unica punta, pronti Barrow, Soriano e Sansone.