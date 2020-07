Inter-Bologna, Mihajlovic alle prese con gli assenti: sono quattro, due ex

Condividi questo articolo

Inter-Bologna si giocherà domenica alle ore 17.15, per la trentesima giornata di Serie A. Mihajlovic sta avvicinandosi alla partita con alcuni assenti più o meno certi: il sito ufficiale dei felsinei ne segnala quattro, due sono ex. Questo il report dell’allenamento pomeridiano, domani rifinitura a porte chiuse (vedi articolo).

INTER-BOLOGNA -2 – Sinisa Mihajlovic è al lavoro per tornare al Meazza da ex. Questo il report dell’allenamento del pomeriggio: “A due giorni dalla partita di Milano, la squadra ha svolto una seduta tattica con esercitazioni sui piazzati. Allenamento differenziato per Ibrahima Mbaye, Federico Santander e Andreas Skov Olsen, terapie per Andrea Poli“.

Fonte: BolognaFC.it