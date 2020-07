Inter-Bologna, Mihajlovic ancora senza gli infortunati. Palacio in panchina? – CdS

Condividi questo articolo

Verso Inter-Bologna, Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di San Siro non recupera i quattro infortunati. L’ex Rodrigo Palacio potrebbe partire dalla panchina rispetto l’ultima sfida di campionato.

QUI BOLOGNA – Per Inter-Bologna, Sinisa Mihajlovic non recupera nessuno dei quattro infortunati: Poli si è fermato alle terapie, mentre Skov Olsen, Santander e l’ex Mbaye hanno svolto ancora una volta allenamento differenziato. Durante l’allenamento di ieri, Rodrigo Palacio – anche lui ex Inter -, non è stato provato nella formazione titolare: a centrocampo Medel, Schouten e Soriano dietro alle spalle del terzetto formato da Orsolini, Musa Barrow e Nicola Sansone.

Fonte: Corriere dello Sport.