Inter-Bologna, il Meazza come col Real Madrid? Tutto esaurito vicino!

Inter-Bologna si giocherà sabato alle ore 18 e bisogna subito voltare pagina dopo la sconfitta col Real Madrid. Rispetto a ieri può esserci una conferma: il tutto esaurito o quasi.

IL DATO – Inter-Bologna si avvicina al tutto esuarito. La società comunica che, al momento, sono oltre 32.000 i biglietti venduti per la partita di sabato alle ore 18. L’anticipo della quarta giornata di Serie A può quindi bissare quanto avvenuto ieri col Real Madrid (vedi articolo). Il massimo della capienza del Meazza, almeno sino a ottobre (come definito in giornata dal Governo), è al 50% in zona bianca. Significa 37.908 persone ospitabili nell’impianto di San Siro. Ci sono ancora due giorni, l’Inter ha aperto la vendita dei biglietti anche per i settori Terzo Anello Verde e Terzo Anello Rosso.