Inter-Bologna, Lukaku torna titolare. Con lui anche Brozovic? Conte valuta – TS

Inter-Bologna andrà in scena domani a San Siro e secondo quanto riportato da “Tuttosport”, oggi Antonio Conte valuterà la condizione di Marcelo Brozovic e decidere eventualmente di schierarlo titolare. Con lui sicuramente Romelu Lukaku, a riposo contro il Brescia.

LA PROBABILE – Verso Inter-Bologna, Antonio Conte sarà costretto ad alcune scelte obbligate come l’inserimento di Antonio Candreva sulla fascia destra al posto dell’infortunato Victor Moses. A centrocampo resta da capire se il tecnico potrà schierare Marcelo Brozovic davanti la difesa, e a quel punto fare coppia con Nicolò Barella: sarà decisiva oggi la rifinitura. Se il croato non dovesse farcela, in campo solo uno tra Borja Valero e Roberto Gagliardini. In difesa è lotta aperta da Danilo D’Ambrosio e Diego Godin per il ruolo di terzo centrale con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. In attacco Romelu Lukaku si riprende la maglia da titolare: Lautaro Martinez potrebbe riposare per dare ancora altre chance ad Alexis Sanchez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro il Bologna con i ballottaggi (3-4-1-2): Handanovic, Godin/D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini/Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez/Sanchez.

