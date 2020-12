Inter-Bologna, le scelte a centrocampo: Barella out? Sensi in corsa – Sky

Condividi questo articolo

Photo 196750577

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – in Bologna-Inter dovrebbe riposare Nicolò Barella. Stefano Sensi mette minuti nelle gambe e potrebbe essere considerato per entrare a gara in corso.

SCELTE A CENTROCAMPO – Secondo quanto riporta l’inviato Andrea Paventi, in Inter-Bologna, Antonio Conte ha diverse possibilità per il suo centrocampo: «L’Inter ha due possibilità mercoledì: battere lo Shakhtar e che dall’altra parte non pareggino. Contro il Bologna, sabato, per il centrocampo le opzioni sono diverse, in mezzo al campo i giocatori ci sono. Conte potrà far riposare qualcuno, senza comunque sottovalutare il Bologna. Barella, con un leggero affaticamento, potrebbe rifiatare. Vidal deve dare il suo apporto e potrebbe esserci nella gara di sabato. Gagliardini potrebbe giocare di nuovo, Brozovic anche che è appena tornato dal covid. C’è anche Sensi che magari non partirà dall’inizio, ma sta mettendo minuti nelle gambe e potrebbe tornare utile anche a gara in corso».

MODULI – In vista di Inter-Bologna, inoltre, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo di nuovo con il 3-5-2 come nelle ultime uscite: «Il 3-4-1-2 era stato ideato per fare adattare Eriksen, che però quando è stato chiamato in causa non è riuscito a fare quelle prestazioni che gli si chiedono. Per trovare compattezza, dal momento che i nerazzurri subivano troppi gol, Conte ha deciso di abbassarsi un po’ e di tornare al 3-5-2, le caratteristiche che hanno fatto arrivare l’Inter seconda in campionato e in finale di Europa League la scorsa estate. Difesa a quattro? Il tecnico l’aveva già usata in precedenza in carriera, poi è passato alla difesa a tre, ha vinto i campionati e sarà proprio con questo modulo che gestirà la sua squadra».