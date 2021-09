Inter-Bologna: le probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A

Inter-Bologna è uno degli anticipi di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Ieri sono stati diramati i convocati sia da Inzaghi (vedi lista Inter) che da Mihajlovic (vedi lista Bologna). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Inter-Bologna in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 19 J. Correa, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 12 Sensi, 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Leggero turnover per Inzaghi, che farà rifiatare Darmian e Dzeko in favore di Dumfries e Correa. Dimarco verso una maglia da titolare, più al posto di Perisic che di Bastoni. Ballottaggio in mezzo: Vidal insidia Calhanoglu.

Inter-Bologna, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Mihajlovic

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey; 32 Svanberg, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 21 Soriano (C), 99 Barrow; 9 Arnautovic.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 5 Soumaoro, 6 Theate, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 35 Dijks, 55 Vignato, 74 Cangiano.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 16 Kingsley Michael, 30 Schouten, 91 Falcinelli, Corbo.

Ultime notizie: L’unico vero ballottaggio per Mihajlovic riguarda la fascia sinistra della trequarti, dove Sansone potrebbe avere la meglio su Barrow, che parte in vantaggio. Confermati gli ex Medel dietro e Arnautovic davanti.

