Inter-Bologna, le possibili scelte di Conte: turn-over in difesa? – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Bologna di domani, anticipo della decima giornata di campionato, sarà affrontata da Antonio Conte con un occhio anche alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: possibile turn-over in difesa

Domani l’Inter torna in campo al Giuseppe Meazza per l’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. Avversario dei nerazzurri sarà il Bologna. Antonio Conte non può sottovalutare i rossoblu, ma deve pensare anche alla decisiva sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk e potrebbe fare un po’ di turn-over per gestire gli uomini in questa fase concitata della stagione. Secondo “Sport Mediaset” in particolare potrebbe essere rivoluzionata la difesa. Potrebbero rivedersi D’Ambrosio e Ranocchia al posto di Skriniar e de Vrij per formare, insieme ad Alessandro Bastoni, un terzetto tutto italiano.