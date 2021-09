Inter-Bologna, Lautaro Martinez con Correa: la probabile formazione – CdS

Lautaro Martinez confermato titolare in attacco in Inter-Bologna, con lui anche Joaquin Correa e non Edin Dzeko. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Bologna, tocca a Correa far coppia con Lautaro Martinez. Turno di riposo per Edin Dzeko, che siederà ovviamente in panchina. Tandem argentino, dunque, per i due giocatori che sono molto uniti fuori dal campo, un rapporto che nasce già dai tempi della Nazionale. Inzaghi dal canto suo chiede più concretezza in attacco, e si affiderà al suo pupillo che ha già allenato ai tempi della Lazio. In difesa niente da fare per Andrea Ranocchia, secondo il quotidiano romano ci sarà regolarmente Stefan de Vrij a completare il reparto con Skriniar e Bastoni. A centrocampo Vidal in vantaggio su Calhanoglu. Sulla fascia destra Dumfries partirà per la prima volta quest’anno da titolare, mentre a sinistra ci sarà Ivan Perisic.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport