Karlsson, infortunio lungo. A dicembre l’Inter in Coppa Italia

In vista del match di Coppa Italia tra Inter e Bologna in programma il 20 dicembre a San Siro, arrivano notizie importanti sull’infortunio di Jesper Karlsson.

ASSENTE – L’attaccante svedese del Bologna Jesper Karlsson sarà fuori per infortunio per 5-6 settimane, come comunicato ufficialmente dal club. Karlsson salterà, a meno di recuperi lampo, anche la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Un’annata sfortunata per il calciatore del Bologna, che ha totalizzato soltanto 5 presenze in campionato. Tegola importante per Thiago Motta, che dovrà correre ai ripari nelle prossime gare e studiare una soluzione per la sfida di Coppa Italia.