Inter-Bologna, Italiano perde un tassello. Uno squalificato!

Mercoledì sera l’Inter ospiterà il Bologna allo stadio San Siro. I nerazzurri hanno vinto oggi contro il Venezia, mentre Vincenzo Italiano ha pareggiato e perso un giocatore per squalifica.

BEFFE – Il Bologna perde elementi prima della partita contro l’Inter di mercoledì sera a San Siro. Oltre al danno anche la beffa per Vincenzo Italiano, che vive un pomeriggio da dimenticare allo stadio Renato Dall’Ara. Non gli sono bastati i due gol nel secondo tempo di Dallinga e Ferguson, perché al 98′ Artem Dovbyk ha trovato la rete del pareggio su calcio di rigore. Il 2-2 all’ultimo secondo della Roma non è l’unica pessima notizia per l’allenatore ex Fiorentina, che con i nerazzurri in settimana dovrà fare a meno di un suo titolarissimo.

Inter-Bologna, Italiano perde un titolare prima dello scontro! Squalificato

SQUALIFICATO – Mentre oggi sono tornati dal primo minuto Dan Ndoye e Lewis Ferguson, che probabilmente saranno titolari anche con l’Inter, ce n’è un altro che mancherà all’appello. Jhon Lucumì ha provocato il rigore segnato dalla Roma con un tocco di mano in seguito al colpo di tacco di Evan Ndicka. Il difensore è stato ammonito ed è stata per lui la quinta ammenda. Lucumì sarà perciò assente per squalifica in Inter-Bologna.