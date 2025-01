Inter-Bologna, Italiano fa grande turnover! Le possibili scelte – CdS

Il Bologna viaggia verso San Siro per la partita contro l’Inter di domani sera. Vincenzo Italiano è obbligato al turnover, il racconto del Corriere dello Sport.

SCELTE – Vincenzo Italiano è quasi obbligato al turnover nella partita tra Inter e Bologna. La sua squadra viene dal pareggio con la Roma di domenica, ieri ha fatto scarico e dovrà oggi subito partire alla volta di Milano. Si giocherà a San Siro e per i rosso-blu ha avuto ufficialmente inizio il tour de force. Più facile affrontarlo per i nerazzurri, ma il Bologna non lo vivrà in maniera piuttosto positiva. Cinque partite fino alla fine di gennaio, già da San Siro qualcuno rimarrà fuori.

Inter-Bologna, Italiano fa la conta per i prossimi impegni

TURNOVER – In difesa Lucumì è squalificato ed è favorito per prendere il suo posto Casale. Sulla fascia De Silvestri o Posch sostituiranno Holm, mentre dall’altra parte ci sarà Lykogiannis per Miranda. A centrocampo si rivedrà Pobega al fianco di Freuler. Davanti rivoluzione titolare secondo il Corriere dello Sport: fuori Dallinga per Castro, anche Orsolini e Fabbian torneranno dal primo minuto per Ndoye e Odgaard. L’unico dubbio riguarda la fascia sinistra. Italiano tiene il ballottaggio proprio tra Ndoye e Dominguez.

fonte: Corriere dello Sport – Stefano Brunetti