Inter-Bologna, Inzaghi fa i cambi: novità anche sulle fasce

Inter-Bologna in campo al “Giuseppe Meazza” tra poche ore per la quarta giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi fa dei cambi, spazio alla coppia Lautaro Martinez-Correa e lancio di Dimarco e Dumfries sulle fasce.

Tra poche ore scenderanno in campo Inter e Bologna al “Giuseppe Meazza” per uno degli anticipi della quarta giornata del campionato di Serie A. Con i nerazzurri che sono attesi a un ciclo di partite ravvicinate e devono ripartire dopo il pareggio contro la Sampdoria nell’ultima giornata e la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, Simone Inzaghi farà dei cambi soprattutto in attacco e a centrocampo. Secondo Sky Sport si va verso la conferma delle indiscrezioni dell’ultima ora con la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Correa e ai cambi sulle fasce dove giocherà Dimarco a sinistra e ci sarà l’esordio da titolare di Dumfries sulla destra. In difesa confermata la presenza dal primo minuto di Alessandro Bastoni, assente contro la Sampdoria e leggermente in dubbio fino a ieri.