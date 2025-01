Inter-Bologna, Inzaghi chiama altri Primavera! C’è una novità – TS

In vista della sfida contro il Bologna, Simone Inzaghi continua a dare spazio ai giovani del vivaio nerazzurro, confermando la centralità del progetto giovanile nel futuro dell’Inter. Tra i convocati per il match di questa sera si rivedranno alcuni nomi già noti in prima squadra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, ci sarà una novità.

NUOVO PRIMAVERA – Anche in Inter-Bologna in programma questa sera, si rivedranno in panchina molti Primavera. Tra questi ormai il sempre-presente Alessandro Calligaris ormai stabilmente terzo portiere in assenza di Di Gennaro, e una schiera di giovani promesse come Thomas Berenbruch e Luka Topalovic già presenti anche loro contro il Venezia. Tra le novità della lista spicca la presenza di Yvan Maye, difensore francese, che sostituisce Christos Alexiou. Quest’ultimo, protagonista lunedì sera con la Primavera, segnando un gol decisivo nella vittoria per 2-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia di categoria. Per Maye, l’inclusione tra i grandi rappresenta un’opportunità importante per farsi notare, soprattutto in un momento in cui la prima squadra deve fare i conti con alcune assenze in difesa.

Inter (Primavera) presente a San Siro. Bologna e il sogno ‘debutto’

CONFERME A CENTROCAMPO – A centrocampo, la presenza di Berenbruch e di Topalovic testimonia l’attenzione dell’Inter verso i propri giovani prospetti. Il primo è considerato uno dei migliori centrocampisti italiani, tra i più promettenti del campionato Primavera, ha già esordito con l’Under-20 azzurra a ottobre, confermando il suo talento e la sua maturità nonostante la giovane età. Topalovic, arrivato in estate, è un altro nome su cui la società punta con decisione. Paragonato in Slovenia al belga Kevin De Bruyne per caratteristiche tecniche e visione di gioco, il giovane centrocampista sta rapidamente scalando le gerarchie e potrebbe trovare spazio in prima squadra nei prossimi impegni, dato che il reparto centrale è attualmente in emergenza. I giovani convocati sperano di seguire le orme di Mike Aidoo, che ha debuttato in Coppa Italia contro l’Udinese

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati