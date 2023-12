Inter-Bologna, Inzaghi sceglie di portare 5 Primavera: ecco chi sono

In Inter-Bologna Simone Inzaghi dà una chance dal 1′ a una serie di giocatori che finora hanno trovato poco spazio ma non solo. L’occasione è offerta anche a 5 giovani della Primavera.

PANCHINA – Fra poco meno di mezz’ora la squadra di Simone Inzaghi scenderà sul prato di San Siro per provare a passare il turno di Coppa Italia. Dalla formazione ufficiale nerazzurra scelta per Inter-Bologna – resa pubblica pochi minuti fa – si evince un’informazione interessante anche sulle presenze in panchina e non solo in campo. Per gli ottavi della competizione, di cui l’Inter detiene il titolo da due anni, Inzaghi ha scelto di portare con sé ben cinque giocatori della Primavera.

PROFILI – In panchina per Inter-Bologna ci saranno non solo gli uomini della Prima Squadra ma anche i giovani calciatori della Primavera. I ragazzi a cui Simone Inzaghi ha scelto di dare fiducia per gli ottavi di Coppa Italia sono: Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista classe 2004), Giacomo Stabile (difensore classe 2005), Issiaka Kamate (centrocampista classe 2004), Amadou Sarr (attaccante classe 2004), Aleksander Stankovic (centrocampista classe 2005).