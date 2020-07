Inter-Bologna, i rossoblù di Mihajlovic subito in campo: differenziato per tre

Inter-Bologna è la sfida in programma domenica alle ore 17.15 a San Siro. La squadra di Mihajlovic, dopo l’1-1 contro il Cagliari, è tornata subito al lavoro in vista della sfida contro i nerazzurri, valida per la trentesima giornata di Serie A. Di seguito il report allenamento

PROSSIMA SFIDA – Inter-Bologna è la sfida che andrà in scena domenica a San Siro alle ore 17.15 e valida per la trentesima giornata di Serie A. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic sono tornati subito in campo dopo il pari ottenuto con il Cagliari di Walter Zenga in vista della sfida contro i nerazzurri di Antonio Conte.

SEDUTA – Allenamento mattutino per i rossoblù con lavoro defaticante per i titolari di ieri, lavoro tecnico tattico e partitella finale per gli altri. Differenziato per Mbaye, Santander e Skov Olsen. Terapie per Poli.

