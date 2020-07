Inter-Bologna, i convocati di Mihajlovic: quattro assenti tra i rossoblÃ¹

Inter-Bologna, i convocati di Mihajlovic: quattro assenti tra i rossoblù

Inter-Bologna, partita valida per la 30esima giornata di Serie A, si giocherà domani alle ore 17.15: di seguito i convocati dell’allenatore Sinisa Mihajlovic

CONVOCAZIONI – Questi i 23 giocatori convocati dall’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, per Inter-Bologna, partita valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 17.15. A seguire l’elenco completo, dove risultano assenti Poli, Skov Olsen, Santander e Mbaye:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Bonini (6), Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone.