Inter-Bologna, Hakimi verso la maglia da titolare. In Germania un segnale

Condividi questo articolo

Hakimi Inter

Inter-Bologna, in campo possibile turnover per Antonio Conte in vista dell’importante sfida di UEFA Champions League la prossima settimana. In campo contro gli emiliani potrebbe rivedersi Achraf Hakimi titolare.

MAGLIA DA TITOLARE – Inter-Bologna, Hakimi torna titolare sulla fascia destra? Sostituto di lusso per Antonio Conte, che in vista della sfida di sabato sera contro gli emiliani pensa a un possibile turnover in vista dell’impegno di mercoledì prossimo contro lo Shakhtar Donetsk. Indipendentemente dal turnover, in campionato chiaramente l’obiettivo resta comunque lo stesso. Hakimi, inizio tra luci e ombre il suo. L’ultima partita da titolare in campionato risale proprio contro il Torino e con qualche difficoltà, così come quella mostrata nelle ultime partite. Contro il Sassuolo la panchina, a favore di un Matteo Darmian in splendida forma, confermato anche contro il Borussia Monchengladbach in Europa. Proprio contro i tedeschi l’esterno marocchino invece ha avuto modo di mettersi in mostra, subentrando nel secondo tempo, e trovando l’assist perfetto per Romelu Lukaku, dopo una splendida azione personale.