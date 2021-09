Inter-Bologna, esordio per Dumfries. Correa con Lautaro Martinez – CdS

Inter-Bologna, Inzaghi pensa a un turnover importante praticamente in tutte le zone del campo, in particolare a centrocampo. Di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Inter-Bologna, diversi cambi per Simone Inzaghi rispetto le ultime uscite dei nerazzurri. Turnover importante e in tutte le zone del campo, soprattutto a centrocampo, dove Dumfries si candida per una maglia da titolare a destra. Conferma per Dimarco, ma questa volta nel ruolo di esterno sinistro. A centrocampo, invece, spazio ad Arturo Vidal con Brozovic e Barella. In difesa Andrea Ranocchia potrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij, e completare il trio difensivo con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. In attacco confermato Lautaro Martinez, con lui il connazionale Joaquin Correa.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.