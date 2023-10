Inter-Bologna, emergenza Motta. La probabile formazione – Sky

Il Bologna avrà diverse assenze in vista della partita di domani pomeriggio alle ore 15 contro l’Inter. La squadra rosso-blu si presenterà in questo modo secondo Sky Sport.

ASSENZE – Jhon Lucumi, Adama Soumaoro e Stefan Posch non ci saranno per il Bologna in vista del match contro l’Inter di sabato pomeriggio alle ore 15. Thiago Motta è in emergenza totale nelle scelte della retroguardia. I nerazzurri si presentano al massimo della forma dopo la vittoria importante in Champions League contro il Benfica. L’allenatore ex Inter invece gode di un momento di massima efficacia in termini difensivi: 0 gol subiti nelle ultime 4 partite. Per ovviare alle assenze l’italo-brasiliano pensa a questo undici.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.