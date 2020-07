Inter-Bologna è la partita di Lukaku: fame di gol e di record – GdS

“La Gazzetta dello Sport” presenta Inter-Bologna puntando il mirino sul protagonista più atteso: Romelu Lukaku. Antonio Conte lo rilancia dal 1′ e attende un suo squillo, per dare la caccia ad un record molto particolare

FOCUS ON – Secondo “La Gazzetta dello Sport” l’Inter di quest’anno ruota intorno a Romelu Lukaku. Difficile sostenere totalmente il contrario, anche perché il belga rappresenta il volto copertina di una squadra che ha scelto di tagliare col recente passato. Il peso dei paragoni con Mauro Icardi spazzato via neanche fosse un batuffolo di polvere. Antonio Conte sembra intenzionato a rilanciare il suo carrarmato belga in Inter-Bologna, per portare avanti una doppia missione.

OBIETTIVO DOPPIO – “C’è un obiettivo di squadra da continuare a inseguire” scrive “La Gazzetta”. Questa Inter non mollerà perché vuole sentirsi in corsa fino alla fine. In più, per Lukaku, c’è anche un traguardo personale: il record di gol in una stagione è distante appena due marcature. “A Romelu mancano due reti per eguagliare i 27 gol realizzati due anni fa alla prima esperienza con il Manchester United“. All’andata mise a segno una doppietta al Dall’Ara e anche oggi, nell’insolito orario delle 17.15, il belga tornerà all’assalto. Inter-Bologona sarà un match chiave anche per le sue ambizioni personali.

PARTNER – Di certo, Lukaku arriva a Inter-Bologna più fresco degli altri, dopo aver riposato mercoledì contro il Brescia. In quell’occasione, per la seconda volta in campionato, Conte ha deciso di rinunciare al proprio leader offensivo, affidandosi alla coppia Lautaro Martinez– Alexis Sanchez. Ma oggi il ballottaggio è solo tra i due sudamericani, con quotazioni in rialzo per il cileno.

LEADER – La scelta dell’Inter, di rivoluzionare il reparto offensivo la scorsa estate, ha pagato. Lukaku è un leader a tutto tondo, che ha scelto il nerazzurro per tornare a sentirsi indispensabile. “Romelu ha bisogno di avvertire la fiducia dell’ambiente per dare il meglio di sé. È la storia della sua carriera a confermarlo. All’Everton è stato un continuo migliorarsi: 16 reti al primo anno, 20 al secondo, 25 al terzo e 26 al quarto. Allo United è arrivato da star, per un affare da 85 milioni di euro. Ed è lì, con José Mourinho, che ha messo il record personale, toccando le 27 reti stagionali. Un record che Romelu vuole migliorare subito, al primo tentativo da nerazzurro, nell’anno in cui ha riscritto la storia della nazionale belga, sfondando il muro dei 50 gol. Perché l’avventura all’Inter è già impressionante così, essendo riuscito in pochi mesi a migliorare i numeri dei grandi del passato come Vieri e Ronaldo il Fenomeno, superato come numero di gol realizzati nelle prime 25 giornate“. Ecco: Inter-Bologna di certo non sarà una gara banale per il belga.

