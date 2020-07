Inter-Bologna è Conte contro Mihajlovic: sfida tra uomini di ferro – GdS

“La Gazzetta dello Sport” presenta Inter-Bologna. Tra i sicuri protagonisti, secondo la rosea, ci saranno Romelu Lukaku (QUI il motivo) e Christian Eriksen (vedi articolo). Ma il match di San Siro sarà anche un affare per i due allenatori/sergenti di ferro: Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic

INCROCI – “Otto mesi fa nel freddo del Dall’Ara Sinisa Mihajlovic non c’era. E il duello tra i duri delle panchine di Serie A si giocò a distanza“. La vinse Antonio Conte quella sfida, pronunciando anche messaggi di stima nel post-partita verso il suo collega, che all’epoca era in piena lotta con una brutta malattia. Oggi, Inter-Bologna vedrà entrambi i tecnici al loro posto, a San Siro. Mihajlovic ha già fatto uno scherzetto all’Inter, lo scorso anno, con Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra.

MILITARI – “Antonio e Sinisa sono molto simili – scrive “La Gazzetta” -. Ex giocatori tutti e due, ed ex giocatori di grande carattere entrambi, qualità che sono riusciti a portare con loro quando sono passati dall’altra parte, cioè quando sono diventati allenatori. Erano due lottatori prima, lo sono ancora adesso in giacca e cravatta“. I complimenti reciproci fioccano negli ultimi tempi e rendono merito al lavoro di entrambi i tecnici. Soprattutto a quello di Antonio Conte, nonostante lo scudetto resti ancora un miraggio. Gli 11 punti totali, in più dell’anno scorso, sono una cartina di tornasole inconfutabile e rappresentano un’ottima base per condire il futuro. Ma per tenere il passo delle sue ambizioni, Conte dovrà battere Mihajlovic nel faccia a faccia di San Siro. Inter-Bologna sarà una sfida, nella sfida, anche tra le due panchine.

Fonte: La Gazzetta dello Sport