Inter-Bologna, Dzeko finisce in panchina? I favoriti sulle fasce

Alle ore 18 il fischio d’inizio di Inter Bologna: è dunque tempo di scegliere le formazioni per Inzaghi e Mihajlovic: Dzeko in panchina?

INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, possibilità in crescita per una coppia d’attacco tutta argentina formata da Correa e Lautaro Martinez in casa Inter. Per il resto Inzaghi dovrebbe schierare Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre favoriti per le fasce sarebbero Dimarco e Dumfries. In difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni.

BOLOGNA – Per il Bologna di Mihajlovic non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha battuto l’Hellas Verona. Dietro al centro Medel e Bonifazi. In mezzo al campo Dominguez con Svanberg. I dubbi sono sulla trequarti con Skov Olsen e Sansone che sfidano Orsolini e Barrow per partire dal primo minuto. Soriano dovrebbe invece essere titolare con l’attaccante Arnautovic.

A seguire le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Fonte: Sport.Sky.it