Inter-Bologna, due assenze pesanti per Inzaghi. Obiettivo ‘continuità’ – Sky

Inter-Bologna si disputerà stasera 15 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fare i conti con due assenze dal peso specifico considerevole.

IL PUNTO – Inter-Bologna è una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Sul modo in cui i nerazzurri arrivano al difficile incontro si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «L’Inter sa far male agli avversari anche in situazioni di emergenza. Ha vinto senza subìre gol nelle ultime 4 sfide ed è la squadra che ha segnato di più nei primi tempi. Questa volta, di fronte a un avversario pericoloso come il Bologna, i nerazzurri dovranno provarci senza Calhanoglu e Mkhitaryan. Solo 4 volte in assoluto Inzaghi li ha avuti fuori contemporaneamente, mentre nei casi in cui è mancato uno o sono mancati entrambi, in questa stagione, l’Inter ha vinto solo il 40% dei match giocati. A dimostrazione di come gli equilibri con loro in campo siano ben diversi. Ma, nonostante questo, l’Inter non contempla un risultato diverso dalla vittoria contro il Bologna».

L’Inter può guadagnare ulteriormente sull’Atalanta e andare a -1 dal Napoli: Bologna tappa fondamentale

LE AMBIZIONI – L’Inter punta a bissare lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. Non è un mistero che i nerazzurri si reputino totalmente nelle condizioni di ottenere il successo auspicato. Le avversarie appaiono più ostiche rispetto a quelle avute nello scorso anno, ma i presupposti per garantire nuove gioie ai tifosi ci sono tutti. Vincere contro il Bologna aiuterebbe ad aumentare il distacco con l’Atalanta, che andrebbe a -3 con una partita in più, e ad avvicinarsi sensibilmente al Napoli di Antonio Conte. Un successo contro i felsinei porterebbe infatti i meneghini a -1, con un match da recuperare.