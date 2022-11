Inter-Bologna, dubbi Inzaghi per difesa e attacco: i giocatori in vantaggio

Simone Inzaghi prepara gli undici da mandare in campo questa sera a San Siro per il match di campionato tra la “sua” Inter e il Bologna.

DUBBI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la formazione dell’Inter in campo questa sera contro il Bologna vedrà Andre Onana in porta. In difesa invece Milan Skriniar con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, in vantaggio rispetto a Stefan De Vrij. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez e uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, con il primo favorito sull’argentino.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com