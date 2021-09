Inter-Bologna, debutta la terza maglia! Le immagini dallo spogliatoio

A poco meno di due ore dal calcio d’inizio di Inter-Bologna (ore 18.00) arrivano le immagini dallo spogliatoio nerazzurro a San Siro. Con la scelta della maglia con cui la squadra scenderà in campo.

TERZA MAGLIA – Debutta ufficialmente la terza maglia questa sera in occasione di Inter-Bologna. “Notate qualcosa di diverso?” la frase pubblicata – insieme alle foto dallo spogliatoio nerazzurro – dall’account Twitter ufficiale della società.

DEBUTTO – Un vero e proprio ulteriore debutto, quindi, quello di questa sera per la terza maglia. E non dovrebbe essere il solo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbero infatti esordire dal primo minuto in Inter-Bologna anche Joaquin Correa (al fianco di Lautaro Martinez) e Denzel Dumfries sulla fascia destra al posto di Matteo Darmian.