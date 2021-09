Inter-Bologna, la Curva Nord si carica in vista del match di San Siro

Inter-Bologna sarà in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00. La Curva Nord nerazzurra, tramite il proprio account Facebook, ha voluto caricare se stessa e i tifosi della Beneamata

CARICA − Inter-Bologna è ormai alle porte. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00, i nerazzurri sfideranno i felsinei in vista della quarta giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, dopo le due gare a secco di vittorie contro Sampdoria e Real Madrid, è a caccia del bottino pieno per riprendere la corsa verso i primissimi posto del campionato. La Curva Nord nerazzurra ha voluto caricare se stessa e i tifosi della Beneamata in vista dell’importante gara. Questo il post su Facebook: «La gente non vuole parole. Vuole il suono della battaglia, la battaglia del destino».

Fonte: L’Urlo della Nord − Facebook