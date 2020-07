Inter-Bologna: Conte si affida ad Eriksen per accorciare sulla Lazio – GdS

“La Gazzetta dello Sport”, dopo aver sottolineato le motivazioni di Romelu Lukaku per Inter-Bologna (vedi articolo), analizza quelle di Christian Eriksen. Antonio Conte si affida al danese per tentare l’assalto al secondo posto. L’ex Tottenham dovrà dimostrare di non essere quello visto contro Sassuolo e Parma

CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE – “La sua avventura italiana finora è stata come un giro continuo sulle montagne russe” scrive “La Gazzetta dello Sport” a proposito di Christian Eriksen. Di fatto, da quando è arrivato, il danese non ha mai smesso di far parlare di sé. “Prima per le difficoltà a entrare nella macchina dai meccanismi di Antonio Conte, poi per aver fatto cambiare idea al tecnico che per lui ha rimodellato la squadra con il 3-4-1-2“. Ma secondo “La Gazzetta dello Sport” sta serpeggiando la paura che, dopo aver steccato contro Sassuolo e Parma, Eriksen possa tornare nell’anonimato pre-lockdown. L’Inter è dovuta arrivare ad un compromesso col danese, dopo mesi di reciproco adattamento. Inter-Bologna sarà un match molto importante per tarare le ambizioni e il livello di tutti.

OBIETTIVO – Già, perché ora è Antonio Conte ad aspettarsi risposte via via più convincenti. Se Inter-Bologna dovesse finire come il tecnico spera, i nerazzurri potrebbero portarsi a -1 dalla Lazio, ieri sconfitta in casa dai cugini del Milan. Un traguardo, il secondo posto, che cambia concretamente poco, ma che potrebbe fungere da moltiplicatore per le ambizioni future. Sarebbe in ogni caso un doppio salto carpiato rispetto allo scorso anno.

BALBETTANTE – Nelle ultime settimane, gli addetti ai lavori hanno cominciato a convincersi che l’Inter avesse bisogno di Eriksen per fare il salto di qualità. “Conte gli ha affidato il motore dell’Inter. E adesso gli chiede continuità e maturità“. Contro Sassuolo e Parma sono però tornate due prestazioni opache e contro il Brescia il danese ha osservato 70 minuti di riposo e poi ha trovato il tempo per segnare il primo gol in Serie A con un facile (non ditelo a Gagliardini) tap-in. Oggi, Inter-Bologna, sarà un altro test chiave.

AMBIZIONI – “La Gazzetta dello Sport” sottolinea che, al di là dei voti in pagella, sono le statistiche di Eriksen a rendere merito alla sua crescita graduale. Insomma, si vede che è sulla strada giusta. Sono aumentati i tiri, gli assist, le occasioni create per i compagni, i passaggi positivi. Tutto è raddoppiato ma ora c’è un altro step da fare. In Inter-Bologna Eriksen si riprenderà il suo posto e “stavolta dovrà prendersi più responsabilità, essere più centrale nel gioco rispetto alle ultime uscite“. C’è assoluto bisogno di alzare l’asticella delle ambizioni.

Fonte: La Gazzetta dello Sport