Inter-Bologna, Conte lascia in panchina Hakimi? Un cambio in mezzo – SM

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Milan

Inter-Bologna è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 20.45, valida per la decima giornata di Serie A. Antonio Conte, dopo la bella vittoria in Champions League con il Borussia Monchengladbach, potrebbe fare qualche cambio. Di seguito quanto riportato da “sportmediaset.it”

Inter-Bologna è la sfida in programma sabato alle ore 20.45, valida per la decima giornata di Champions League. Antonio Conte, dopo la dispendiosa partita di Champions League, potrebbe presentare qualche cambio nell’undici titolare. In difesa il tecnico nerazzurro preferisce non cambiare nulla: quindi il terzetto sarà composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Con Barella non al meglio (vedi articolo), a centrocampo potrebbe esserci Vidal dal 1′ con le conferme di Brozovic e Gagliardini. Sugli esterni non è certa la presenza di Hakimi, che potrebbe dunque collezionare la terza panchina consecutiva: a destra dunque giocherebbe ancora Darmian e a sinistra Perisic. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.