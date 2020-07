Inter-Bologna, Brozovic torna a disposizione. Chance Godin? – SM

Inter-Bologna si avvicina. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, cercano continuità dopo le due vittorie arrivate con Parma e Brescia. Da “SportMediaset” le ultime sulla formazione. Brozovic recuperato torna a disposizione, possibile partenza da titolare per Godin

FORMAZIONE – L’Inter, nella sfida con il Bologna, è alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Antonio Conte può sorridere: Marcelo Brozovic ha recuperato dal fastidio al polpaccio ed è arruolabile, partirà dalla panchina. In difesa dovrebbe partire titolare Godin, con De Vrij e Bastoni al suo fianco. Sugli esterni, con Moses indisponibile, partirà Candreva a destra, con Biraghi in vantaggio su Young per un posto sulla corsia di sinistra. In mezzo confermati Barella e Gagliardini. In attacco tornano Eriksen e Lukaku dal 1′. Partner del belga, ancora una volta, Lautaro Martinez.