Inter-Bologna, Brozovic dalla panchina! Scelto il tandem d’attacco – Sky

Inter-Bologna è la sfida in programma alle 20.45 a San Siro, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Inzaghi sembra orientato a cambiare pochissimo rispetto all’undici sceso in campo contro la Juventus mentre in attacco ha scelto il tandem titolare. Di seguito le ultime di Sky Sport

UN SOLO CAMBIO – Inter-Bologna si gioca alle 20.45 a San Siro. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla sconfitta con la Juventus, cercheranno di rialzare la testa contro i rossoblù di Thiago Motta che vivono un gran momento. Il tecnico interista non sembra orientato a grandi rivoluzioni rispetto all’undici dell’Allianz Stadium con un solo cambio in difesa, ovvero Bastoni dal 1′ e de Vrij in panchina con Acerbi al centro della difesa. L’altro dubbio riguarda l’attacco dove inizialmente sembrava in vantaggio Correa per una maglia da titolare: nelle ultime ore, invece, Inzaghi sembra aver deciso di puntare ancora su Lautaro Martinez e Dzeko.

Inter-Bologna, Inzaghi non punta su Brozovic titolare e conferma le corsie esterne

Per il resto solo conferme: Onana in porta, in difesa oltre a Bastoni appunto Skriniar e Acerbi. In mezzo non si vedrà Brozovic dal 1′ ma il trio Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko