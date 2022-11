Inter-Bologna, Brozovic ancora in panchina. Torna Bastoni dal 1′ – CdS

Simone Inzaghi prepara Inter-Bologna, ma alla vigilia della sfida, dovrà prima verificare gli acciaccati dopo la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, ancora panchina per Marcelo Brozovic. In difesa, invece, torna titolare Alessandro Bastoni.

DA APPIANO GENTILE – Alla vigilia della sfida contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà pensare a preparare al meglio la partita tenendo conto soprattutto degli errori commessi contro la Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il tecnico piacentino dovrà prima verificare la condizione di qualche giocatore ancora acciaccato dopo la sfida contro la Juventus. In ogni caso, in difesa dovrebbe tornare Alessandro Bastoni sul centro-sinistra, prendendo il posto di Stefan de Vrij. Ancora spazio per Francesco Acerbi al centro della difesa. Sulla fascia destra torna Matteo Darmian, mentre farà ancora panchina Marcelo Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport