Inter-Bologna, un big rientra ma parte fuori: Inzaghi ne rilancia due

Oggi Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ritrova un big, che però è pronto a ripartire dalla panchina. Mentre due titolarissimi saranno nuovamente in campo. La probabile formazione.

ULTIME – Si va verso Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia del successo per portarsi a meno uno dal Napoli e a più tre sull’Atalanta, che ieri ha pareggiato in casa contro la Juventus. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due super centrocampisti come Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Entrambi, infatti, non ci saranno con l’armeno che spera di esserci domenica sera contro l’Empoli sempre a San Siro. Ma c’è un recupero importante in difesa: ossia Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio nuovamente arruolabile, ma partirà dalla panchina. Il collega Andrea Paventi di Sky Sport 24 conferma però due rientri dal primo minuto: Marcus Thuram in avanti e Federico Dimarco come laterale di sinistra.

La probabile formazione di Inter-Bologna

CONFERME – Conferme per Inter-Bologna, con Thuram e Dimarco nuovamente in campo dall’inizio per sfidare la squadra di Vincenzo Italiano, che nell’ultima uscita ha mancato la vittoria per pochissimi secondi con il pari di Dovbyk su rigore arrivato solamente al 96′. Per il resto, ci sarà Matteo Darmian che giocherà nuovamente da braccetto di destra. Mentre a centrocampo, ancora panchina per Frattesi con Barella, Asllani e Zielinski ancora in campo dall’inizio. La probabile formazione per Inter-Bologna:

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.