Inter-Bologna, Barella verso il forfait: le ultime. Sensi continua a lavorare – Sky

Condividi questo articolo

Nicolò Barella

Barella non è al meglio e per Inter-Bologna potrebbe non esserci (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, il centrocampista ha lavora a parte per l’intera seduta. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista

A PARTE – Nicolò Barella non è al meglio e per Inter-Bologna potrebbe non essere disponibile: «Oggi ha fatto quasi tutto a parte, poi vedremo domani cosa farà nella rifinitura. Barella è anche impegnato con la Nazionale (QUI il sorteggio di Nations League), ha fatto 7 giorni di vacanza in tutto finora. In quel ruolo c’è un giocatore di esperienza come Vidal, può giocare lui con il Bologna. Anche perché è meglio non rischiare Barella in vista di mercoledì. Conte ha la possibilità di ruotare i giocatori per sfruttare la profondità della rosa, anche se ancora manca all’appello Vecino mentre Nainggolan non è al meglio. Sensi sta recuperando, metterà minuti per tornare protagonista», così Andrea Paventi su “Sky Sport”.