Inter-Bologna, ballottaggio tra Hakimi e Darmian: la scelta di Conte

Hakimi (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

In Inter-Bologna (domani alle 20.45) sarà ancora ballottaggio tra Hakimi e Darmian. Ecco la scelta di Conte in vista della sfida coi felsinei.

STAFFETTA – In Inter-Bologna continuerà a vedersi la staffetta tra Achraf Hakimi e Matteo Darmian. Contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach è partito titolare l’italiano, che ha trovato il primo assist e il primo gol con la maglia nerazzurra. Venendo sempre poi sostituito dal marocchino nel secondo tempo (che in Germania ha servito l’assist per il secondo gol di Romelu Lukaku). E domani contro i rossoblu questa staffetta contraddistinguerà ancora la fascia destra. Stavolta però Antonio Conte dovrebbe premiare il numero 2, che tornerebbe così titolare.