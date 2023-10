Inter-Bologna, l’avversario più ostico di recente chiude il tour de force

Inter-Bologna porta alla seconda sosta per le nazionali, alle 15 al Meazza si gioca l’ultima delle sette partite nello spazio di tre settimane. Contro forse l’avversario peggiore da incontrare, anche per la storia recente.

DI NUOVO CONTRO – Inter-Bologna fa terminare il secondo blocco di partite stagionale, quello del primo tour de force giocando sempre ogni tre giorni. La striscia è iniziata col 5-1 al Milan, ha visto il KO col Sassuolo e la ripresa contro Salernitana e Benfica. Ora c’è da completare l’opera, per arrivare alla nuova sosta per le nazionali in testa alla classifica (da soli o in coabitazione). Ma l’Inter deve superare una delle squadre più rognose affrontate negli ultimi anni: il Bologna. I rossoblù, tristemente noti per i successi delle passate stagioni, stanno peraltro attraversando un gran momento di forma: hanno perso solo alla prima giornata col Milan, nelle ultime quattro non hanno mai subito gol. Sarà durissima, ma bisogna superare l’ostacolo.

I RECUPERI – Per Inter-Bologna Simone Inzaghi ha una doppia risorsa in più, almeno dalla panchina: Davide Frattesi e Stefano Sensi. Entrambi ieri si sono allenati in gruppo, potranno essere a disposizione e dare una mano a gara in corso in caso di necessità. In attacco possibile spazio per Alexis Sanchez, al posto di uno fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram decisivi per le ultime due vittorie. A sinistra occhio a Carlos Augusto, che ieri sera ha avuto la lieta notizia della prima convocazione da parte del Brasile. Nel Bologna il grande ex Thiago Motta, senza mezza difesa, punta su Riccardo Orsolini reduce da una tripletta all’Empoli sei giorni fa. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 13 il vero countdown a Inter-Bologna: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.ha