Inter-Bologna, l’avversario: Mihajlovic interrompe una striscia clamorosa

Sinisa Mihajlovic Bologna

In vista di Inter-Bologna (stasera alle 20.45) analizziamo il periodo di forma della squadra di Mihajlovic. I rossoblù si presentano al Meazza dopo due vittorie di fila e avendo interrotto una serie incredibile di partite con gol subiti.



RIPRESA – L’Inter affronterà un Bologna che non va assolutamente sottovalutato. Sia perché i rossoblù escono vincitori da San Siro nelle ultime due occasioni (l’ultimissima ricordata ieri da Antonio Conte). Sia perché la squadra di Sinisa Mihajlovic è solida e sempre ostica. Ed è anche in netta ripresa, dopo un avvio indeciso. Dopo l’ultima sosta delle nazionali, anche il Bologna (come l’Inter) viaggia a bottino pieno in campionato. Prima la vittoria esterna in rimonta per 1-2 sulla Sampdoria, poi i tre punti di domenica scorsa contro il Crotone. In mezzo, è vero, c’è l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del sorprendente Spezia (2-4 ai tempi supplementari): un inciampo ininfluente. Anche perché, proprio grazie all’1-0 sul Crotone, la squadra di Mihajlovic interrotto una striscia negativa. Dopo 41 partite consecutive, infatti, la porta di Lukasz Skorupski è rimasta inviolata. Il Bologna arriverà a San Siro col morale tutt’altro che basso, forte anche di un ottimo deciso posto in classifica (12 punti).