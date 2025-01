Inter-Bologna, allenamento a San Siro! Inzaghi ha due dubbi – CdS

Mercoledì sera, quindi domani, alle ore 20.45, l’Inter contro il Bologna per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Simone Inzaghi ha qualche dubbio secondo il Corriere dello Sport.

CONFRONTO – Inter-Bologna è la prossima partita in programma per i nerazzurri domani alle ore 20.45. San Siro è stato rizollato la scorsa settimana, Simone Inzaghi ha deciso così di fare l’allenamento di rifinitura all’interno dello stadio. Lo ha già fatto il Milan prima del Cagliari, l’allenatore piacentino vuole far adattare i giocatori al nuovo manto erboso. L’obiettivo è evitare eventuali incongruenze durante la partita, visto che il momento è delicato e ogni tipo di problema va assolutamente evitato.

Inter-Bologna, dubbi sulla difesa

DUBBI – Il Bologna non è un avversario da sottovalutare. L’Inter può salire a -1 dal Napoli con una partita ancora da recuperare, perciò ha un’occasione ghiotta per avvicinarsi alla vetta della classifica. I nerazzurri potrebbero tenere la possibilità di essere primi virtualmente. Inzaghi sa quanto sia delicata la partita e ha dubbi sulla formazione titolare. Recupera Francesco Acerbi, no invece Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. In difesa si rivedrà dal primo minuto Benjamin Pavard, un altro dubbio riguarda infine la presenza o meno di Alessandro Bastoni. Pronto Carlos Augusto da braccetto.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno