Inter-Bologna, allarme centrocampo per Mihajlovic: Schouten non recupera – CdS

Inter-Bologna, a centrocampo scelte obbligate per Sinisa Mihajlovic, considerando l’indisponibilità di Schouten.

SCELTE – Inter-Bologna, coperta corta a centrocampo per Sinisa Mihajlovic, vista già l’indisponibilità di Michael Kingsley per circa un mese. Secondo il quotidiano romano, per sabato non dovrebbe neanche riuscire a recuperare Schouten. Anche nel pomeriggio di ieri il centrocampista olandese si è dovuto allenare individualmente per un fastidio muscolare all’altezza dell’anca destra, un problema accusato durante la pausa per le nazionali. Considerando anche il prossimo turno infrasettimanale, Mihajlovic avrà bisogno di alternative, a partire già dalla sfida di sabato contro l’Inter: Svanberg, Dominguez e Soriano sono sicuri del posto.

Fonte. Corriere dello Sport – Dario Cervellati