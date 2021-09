Inter-Bologna, a San Siro altro tutto esaurito come in Champions League? – CdS

SAN SIRO – Inter-Bologna verso il “tutto esaurito”. Dopo i 37.082 spettatori per la sfida in UEFA Champions League tra Inter e Real Madrid, contro la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic sugli spalti ci sarà una grande cornice di pubblico considerando che ieri sera erano già stati venduti oltre 32.000 biglietti.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.