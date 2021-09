Inter-Bologna 3-0, show nerazzurro a San Siro! Correa va KO

Termina il primo tempo di Inter-Bologna, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). I nerazzurri dominano in questi primi 45 minuti, siglando subito un tris. Da sottolineare tuttavia l’infortunio di Joaquin Correa, costretto a lasciare il posto a Edin Dzeko. Ecco quanto successo fin qui allo stadio San Siro.

PARTENZA A RAZZO – Sette. Tanti sono i minuti che bastano ai nerazzurri per sbloccare Inter-Bologna! Ripartenza letale con uno scatto poderoso di Denzel Dumfries sulla destra, palla in mezzo per Lautaro Martinez che anticipa tutti sul secondo palo insaccando la rete dell’1-0. Gli ospiti non si lasciano però abbattere e provano a rispondere, arrivando anche vicinissimi al gol con una doppia occasione al 19′: prima Soriano tutto solo dal lato sinistro dell’area prova a incrociare, ma Samir Handanovic risponde prontamente; sulla respinta arriva tutto solo Sansone il cui tiro al volo finisce però alto sopra la traversa.

Inter-Bologna, show nerazzurro a San Siro

CAMBIO E TRIS – Dopo l’infortunio di Arturo Vidal nel prepartita di Inter-Bologna, al 26′ altra brutta notizia per Simone Inzaghi che perde anche Joaquin Correa per un problema al bacino dopo una brutta entrata di De Silvestri. Al suo posto dentro Edin Dzeko. Una brutta notizia che lascia però subito spazio al raddoppio nerazzurro! Al 31′ Milan Skriniar salta più in alto di tutti su calcio d’angolo e con un’incornata insacca il 2-0. La squadra di Simone Inzaghi continua a dominare in campo e al 35′ arriva anche il tris, propiziato nuovamente da un devastante scatto sulla destra di Denzel Dumfries: palla in mezzo, la difesa prova a rinviare ma Nicolò Barella si getta sulla deviazione come un rapace e sigla il 3-0. Termina con questo risultato, dopo un solo minuto di recupero, il primo tempo di Inter-Bologna.

INTER 3 – 0 BOLOGNA

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 7′, Skriniar (I) al 31′, Barella (I) al 35′

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

A disposizione: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, D’Ambrosio, Darmian, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Orsolini, Mbaye, Santander, van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey, Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic