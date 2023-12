Inter-Bologna 0-0 al 45′, Frattesi a un passo! Manca un rigore

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Bologna, sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Ancora tutto bloccato a San Siro in questi primi quarantacinque minuti, in una partita che non ha fin qui fornito grossi spunti. L’occasione più grande arriva dai piedi di Davide Frattesi, che al 30′ in corsa, di piatto, spara verso la porta un cross rasoterra di Carlos Augusto e soltanto un grande riflesso di Ravaglia gli toglie la gioia del gol. In questa prima frazione di gioco manca anche un netto rigore non concesso all’Inter: Lautaro Martinez entra in area e subisce un colpo alla gamba, con il direttore di gara che però lascia giocare e non concede la massima punizione. Termina così in perfetta parità il primo tempo a Milano.

INTER-BOLOGNA 0-0