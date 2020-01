Inter bestia nera del Lecce, ma occhio ai calci piazzati. Conte torna da ex

Tra campo e mercato. Mentre Beppe Marotta e Piero Ausilio solo al lavoro per regalare i riforzi ad Antonio Conte, l’Inter deve continuare la propria marcia in campionato. Domenica al Via del Mare, alle ore 15, inizierà il girone di ritorno: i nerazzurri se la vedranno con il Lecce. Ecco precedenti, numeri e statistiche pubblicati sul sito ufficiale del club, in collaborazione con Opta

PRECEDENTI – Sono 31 i precedenti in Serie A tra Inter e Lecce. I nerazzurri hanno vinto ben 24 volte, i salentini 4: 3, dunque, i pareggi tra le due squadre. Il Biscione è una vera e propria bestia nera per i giallorossi: contro nessun’altra squadra il Lecce ha perso più partite nella massima competizione e presto più reti (74). I tifosi dell’Inter ricorderanno il match del novembre 1999: i nerazzurri trionfarono 6-0, ma nell’occasione ci fu il primo infortunio di Ronaldo. Nelle ultime due trasferte al Via del Mare, però, la Beneamata ha conquistato 1 solo punto. Curioso, visto che l’Inter ha battuto il Lecce a domicilio 9 volte in Serie A: nessuno ha fatto meglio.

DATI – Venendo alla stretta attualità, i salentini sono reduci da 4 sconfitte consecutive. La chiave della partita potrebbero essere i calci piazzati: gli uomini di Liverani hanno segnato il 45% dei gol stagionali su palla inattiva, record in questo campionato. L’Inter, però, è la squadra che ha subito meno gol su calcio piazzato: solo uno. Due vittorie e un pareggio per Antonio Conte contro la sua ex squadra, mentre Liverano ha perso entrambi i precedenti contro i nerazzurri.