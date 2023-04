Inter-Benfica, le scelte di Inzaghi: confermato il duo in attacco – TS

Simone Inzaghi tornerà a schierare l’undici titolare per Inter-Benfica, in programma questa sera a San Siro. Ecco come Tuttosport dà la probabile formazione.



LE SCELTE – Simone Inzaghi tornerà a schierare l’undici titolare per la sfida di questa sera contro il Benfica. Al centro della difesa tornerà quindi Francesco Acerbi, affiancato da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. A centrocampo, Marcelo Brozovic conferma il suo posto in cabina di regia, coadiuvato dagli insostituibili Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce pronti Federico Dimarco e Denzel Dumfries, mentre in attacco è confermato il duo d’attacco composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Inter-Benfica, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport