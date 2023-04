Inter-Benfica, per Inzaghi un solo assente e due dubbi: la probabile formazione

Inter-Benfica oggi in campo per il secondo atto, e per decretare la seconda semifinalista della UEFA Champions League dopo il Milan. Per Simone Inzaghi scelte praticamente già fatte, ma restano solo due dubbi nella probabile formazione secondo Prime Video.

I MIGLIORI – Simone Inzaghi non vuole altri cali di concentrazione, e nonostante il periodo delicato soprattutto in campionato, il tecnico vuole conquistare a tutti i costi la qualificazione alla semifinale di Champions League che eventualmente sarebbe contro il Milan. Formazione praticamente fatta, il tecnico si affida gran parte con gli stessi giocatori che hanno sfidato il Benfica a Lisbona, ma con qualche cambio e soprattutto con due dubbi sostanziali: il primo riguarda Marcelo Brozovic, favorito fin qui davanti la difesa a discapito di Hakan Calhanoglu da poco tornato dall’infortunio. Il secondo, invece, l’attacco: i favoriti secondo Prime Video sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, ma Romelu Lukaku scalpita in panchina e potrebbe essere comunque una mossa a partita in corso.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo Prime Video (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.