Inter-Benfica, Inzaghi (prima di Schmidt) torna a parlare in conferenza stampa

In vista del ritorno in Champions League in occasione di Inter-Benfica, Simone Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa dopo l’ultima volta, cioè prima della sfida con la Real Sociedad. Il tecnico nerazzurro parlerà prima di Roger Schmidt.

GLI APPUNTAMENTI – La stagione entra nel vivo con una partita ogni tre giorni e come di consueto, prima di una sfida di Champions League, mister Simone Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa. L’ultima volta era successo proprio prima della sfida contro la Real Sociedad. In campionato era successo solo due volte: prima della sfida con Milan e Monza. È in programma lunedì 2 ottobre alle ore 15 (ad Appiano Gentile) la conferenza stampa del tecnico nerazzurro in vista della seconda sfida dei gironi, e lo farà prima dell’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, che parlerà in conferenza stampa a San Siro.