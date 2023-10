Inter-Benfica, Inzaghi recupera pezzi! Solo uno dall’infermeria – TS

L’Inter torna a giocare in Champions League per sfidare il Benfica. Simone Inzaghi recupera giocatori fondamentali in rosa dopo l’ultimo periodo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, solo uno tra quelli fermi ai box.

UN RECUPERO – Juan Cuadrado, se confermerà i progressi mostrati ieri, tornerà tra i convocati per la gara di Champions contro il Benfica. Nulla da fare invece per Frattesi. Questi i verdetti dell’allenamento di ieri, in cui i protagonisti della vittoria a Salerno hanno fatto una sgambata prima di rincasare (la squadra è arrivata da Napoli alle tre del mattino).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino