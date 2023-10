Inter-Benfica, per Inzaghi un dubbio: probabile formazione − CdS

Vigilia di Inter-Benfica, match valido per la seconda giornata di Champions League. Inzaghi ha praticamente solo un dubbio di formazione da sciogliere

ULTIME − Domani Inter-Benfica, seconda partita per i nerazzurri nel girone D di Champions League. Dopo il pari rimediato a San Sebastian, contro la Real Sociedad, la squadra di Simone Inzaghi va a caccia del primo successo in questa stagione europea. Occhio però ai lusitani, che all’esordio hanno perso in casa contro il Salisburgo. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico interista l’ha praticamente già decisa: giocheranno i big panchinati di Salerno: dunque Lautaro Martinez, Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco. I dubbi sono sulla fascia destra: difficile escludere Pavard, dunque, rimane in atto la bagarre tra Dumfries e Darmian per il ruolo di laterale tutta fascia. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram