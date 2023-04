Inter-Benfica, Inzaghi conferma formazione del da Luz? Un dubbio

Simone Inzaghi potrebbe confermare questa sera per Inter-Benfica la formazione schierata dal primo minuto nel match dell’andata.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, se Simone Inzaghi continuerà con il trend dell’ultimo periodo, probabilmente dal 1′ di Inter-Benfica schiererà la formazione uguale che ha vinto al da Luz. Quindi Andre Onana in porta. In difesa Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. In attacco Lautaro Martinez (sicuro del posto) con uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku (con il bosniaco in vantaggio, in virtù della turnazione che sta effettuando l’allenatore nerazzurro che nell’ultimo periodo ha sempre schierato Dzeko e Lautaro Martinez in Champions League e Joaquin Correa e Lukaku in campionato.

Fonte: Sky Sport