Inter-Benfica, incognita Inzaghi a destra: probabile formazione – TS

I dubbi di formazione di Inzaghi per Inter-Benfica si limitano alla catena di destra. TuttoSport fa il punto sulle probabili scelte dell’allenatore nerazzurro per la sfida di Champions League.

PROBABILE FORMAZIONE – Si attende il raduno ad Appiano Gentile di questa mattina, l’ultimo prima di Inter-Benfica, per confermare l’undici titolare scelto da Simone Inzaghi. Finora, secondo quanto riportato da TuttoSport, per la seconda sfida di Champions League il tecnico piacentino vorrebbe schierare dal 1′ la formazione tipo. Gli unici dubbi riguardano la catena di destra. Matteo Darmian esterno con Benjamin Pavard a destra, come visto nell’allenamento di ieri, oppure il difensore italiano in difesa con l’eccellente Denzel Dumfries sulla fascia. Fra le note positive di questi giorni, poi, da segnalare il rientro in panchina di Juan Cuadrado. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Inzaghi per Inter-Benfica.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino